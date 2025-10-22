Flávio Bolsonaro ataca Moraes após publicação de decisão que condenou ex-presidente

O senador provocou seguidores ao questionar "em qual artigo do Código Penal está o tipo ‘ataque às urnas eletrônicas’" - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a publicação, nesta quarta-feira (22/10), do acórdão que formaliza os votos da Primeira Turma no julgamento do núcleo 1 da trama golpista. O grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros aliados investigados por ataques ao Estado Democrático de Direito.

Em publicação na rede X (antigo Twitter), o filho “01” de Jair Bolsonaro ironizou a decisão do Supremo e afirmou que Moraes “transformou o Brasil numa várzea jurídica”. O senador também provocou seguidores ao questionar “em qual artigo do Código Penal está o tipo ‘ataque às urnas eletrônicas’”.

Flávio ainda acusou Moraes de contar com a “obediência dos coleguinhas da Turma”, em referência aos demais ministros que acompanharam o voto do relator. As críticas ocorrem em meio ao avanço das condenações dos réus apontados como responsáveis por disseminar desinformação e fomentar a tentativa de golpe após as eleições de 2022.

A decisão da Primeira Turma integra uma série de julgamentos relacionados ao 8 de janeiro. O acórdão publicado hoje consolida as penas impostas aos integrantes do primeiro núcleo da investigação conduzida pelo STF, que trata das ações de incitação e articulação de ataques às instituições democráticas.

