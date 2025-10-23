Sóstenes diz que anistia será adiantada e que tem planos para o projeto

O líder do PL na Câmara afirmou, nesta quinta-feira (23/10), que tem planos secretos para projeto da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL - RJ) também disse ao Correio que deve adiantar a pauta na Câmara dos Deputados para as próximas duas semanas.

“A ideia que é a semana ou na outra já falei, falei de hoje. Eu tô com outro plano que eu não posso falar para ninguém, de repente, que está acontecendo e eu estou trabalhando”, falou o parlamentar. Cavalcante é um dos principais articuladores do tema e pretende manter a anistia "ampla, geral e irrestrita". O relator do texto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem ideias mais moderados.

O pastor evangélico comentou, ainda, sobre a taxação de Bets, outra pauta da Câmara. "É igual o Lindbergh mentindo na coletiva falando 'o Sóstenes também é a favor de aumentar'. Não, não. Sou a favor de acabar com a legalização que o PT fez de jogos”, argumentou.

