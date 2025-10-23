Sóstenes diz que anistia será adiantada e que tem planos para o projeto

O líder do PL na Câmara afirmou, nesta quinta-feira (23/10), que tem planos secretos para projeto da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL - RJ) também disse ao Correio que deve adiantar a pauta na Câmara dos Deputados para as próximas duas semanas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“A ideia que é a semana ou na outra já falei, falei de hoje. Eu tô com outro plano que eu não posso falar para ninguém, de repente, que está acontecendo e eu estou trabalhando”, falou o parlamentar. Cavalcante é um dos principais articuladores do tema e pretende manter a anistia "ampla, geral e irrestrita". O relator do texto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), tem ideias mais moderados.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O pastor evangélico comentou, ainda, sobre a taxação de Bets, outra pauta da Câmara. "É igual o Lindbergh mentindo na coletiva falando 'o Sóstenes também é a favor de aumentar'. Não, não. Sou a favor de acabar com a legalização que o PT fez de jogos”, argumentou.
* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza
Saiba Mais
- Política PSol critica urgência de projeto que cria bancada cristã na Câmara
- Política Dino determina que estados e municípios sigam regras de emendas federais
- Política Relator da CPMI do INSS cancela visita a Bolsonaro para evitar "questionamentos"
- Política Pacheco evita falar sobre STF e não descarta disputar governo de Minas em 2026
- Política Duda Salabert anuncia para hoje novo processo contra Eduardo Bolsonaro
- Política Paulinho da Força diz se arrepender de relatoria do PL da Anistia
Alícia Bernardes
Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn