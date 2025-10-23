Paulinho da Força diz se arrepender de relatoria do PL da Anistia

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou, nesta quinta-feira (23/10), ter se arrependido de assumir a relatoria do Projeto de Lei (PL) da Anistia para os envolvidos no episódio do 8 de janeiro. De acordo com ele, é difícil escutar queixas de todos os lados e não conseguir desenvolver a proposta.
“Hoje, eu não aceitaria”, disse em entrevista ao UOL. O deputado comentou que já tem o “texto pronto na cabeça”, mas não tem sucesso em avançar o processo, pois membros importantes da política e da Justiça não chegam em consenso.
O parlamentar assumiu a relatoria do PL em setembro deste ano, acreditando que conseguiria prestígio ao “solucionar” um tema que estava em discussão no Congresso e na sociedade civil. Um mês depois, continua sem uma solução que consiga unir políticos, membros da Justiça e a população.
Em uma tentativa de não gerar grandes inimizades na política e no Judiciário, o deputado passou a chamar o projeto da anistia de projeto da “dosimetria”. Ele também conversou com líderes políticos, parentes de presos pelo 8 de janeiro e presidentes de partidos.
Sua ideia era modificar alguns artigos do Código Penal e diminuir a pena dos envolvidos no episódio. Membros da direita criticaram o parlamentar, pois o PL não retiraria a condenação de Bolsonaro, que continuaria com mais da metade da pena. Já a esquerda não gosta de nenhuma ideia que dose as consequências judiciais dos atos do início do ano de 2023. A sociedade civil também não se mostrou a favor da ideia, como o revelado em pesquisas e mobilizações.
