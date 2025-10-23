Toffoli chora no STF: "Nós, que sentamos nas cadeiras, temos dimensão delas"

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), chorou em sessão plenária, nesta quinta-feira (23/10), após ser homenageado pelos os 16 anos na Corte. Emocionado, o magistrado afirmou ter "orgulho" de fazer parte da instituição e disse que apenas os ministros têm a "dimensão" da cadeira que ocupam.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Orgulho, senhor presidente, de estar ao lado de colegas que têm a estatura de serem os maiores e os melhores juristas e magistrados da nação brasileira. Digo isso com muito orgulho. Porque, só nós, que sentamos nas nossas cadeiras, temos a dimensão dela", declarou Toffoli.

Homenagem foi aberta pelo presidente do STF, Edson Fachin, que enalteceu a trajetória do colega no Supremo. Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça também prestaram homenagem ao ministro.

Na sessão, Toffoli elogiou a Constituição brasileira, declarando que é a "melhor do mundo": “Quero continuar honrando a Justiça, e a magistratura e a nação brasileira. Tenho muito orgulho de ser um brasileiro. A nação mais abençoada do mundo. E ser guarda da Constituição, que é a melhor Constituição do mundo”, disse.