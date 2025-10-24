Lula dará posse a Guilherme Boulos na próxima quarta-feira

Boulos disse que a principal missão dele será ajudar a "colocar o governo Lula na rua" - (crédito: Ricardo Stucker / Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará posse ao novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, na quarta-feira (29/10). A cerimônia de posse está marcada para 16h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Boulos vai substituir Márcio Macêdo, que comandou a pasta desde o início do governo, em janeiro de 2023. A Secretaria Geral é o principal canal de interlocução do governo com os movimentos sociais.

Guilherme Boulos foi eleito deputado federal em São Paulo em 2022. Disputou a presidência em 2018, e a prefeitura de São Paulo em 2020 e 2024. Ele atuou no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e na Frente Povo Sem Medo.

Boulos celebrou a decisão de Lula. “Agradeço ao presidente Lula pelo convite para ser Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República. Minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho", disse.

