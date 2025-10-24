Câmara aprova plano para reduzir emissões e reforçar papel do Congresso na COP30

A Câmara dos Deputados aprovou o documento-base que orientará a atuação do Parlamento brasileiro na COP30, marcada para novembro, em Belém (PA). A iniciativa foi apresentada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e recebeu apoio das frentes parlamentares ligadas ao meio ambiente e à energia limpa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Queremos mostrar que o Congresso tem compromisso real com a agenda climática e com o futuro do país”, afirmou Motta, na quinta-feira (24/10), ao destacar que o texto inclui metas de restauração ambiental e redução de emissões.
O plano estabelece diretrizes para projetos de lei voltados à economia verde, ampliação do uso de energias renováveis e estímulos à agricultura de baixo carbono. Também reforça o papel das comissões temáticas no acompanhamento dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil.
Eventos
A Câmara prepara dois painéis durante a COP30. O primeiro, no dia 13 de novembro, tratará da implementação das metas brasileiras de redução de emissões (NDCs). Já o segundo, em 15 de novembro, reunirá parlamentares e especialistas para debater desafios da transição energética e da economia circular.
Entre as medidas destacadas estão:
-
Criação de um Pacto Nacional pela Restauração da Natureza, com metas regionais de reflorestamento;
-
Avanço na Política Nacional de Economia Circular, que incentiva a reciclagem e a inovação sustentável;
-
Inclusão do direito à água potável na Constituição Federal;
-
Ratificação do Acordo de Escazú, que protege defensores ambientais e amplia a transparência.
Próximos passos
Segundo a Subcomissão Especial da COP30, o documento será apresentado oficialmente em Belém e servirá de base para as negociações parlamentares com delegações estrangeiras. A meta é alinhar a atuação do Legislativo às novas metas climáticas do país e consolidar o Brasil como liderança na agenda ambiental global.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Diversão e Arte Lô Borges é internado e cancela agenda em Brasília
- Flipar Sufocante! Hong Kong tem pessoas vivendo em cubículos menores do que solitárias
- Flipar Alice Wegmann retorna às telas da TV Globo e fala sobre a vida amorosa
- Mariana Morais Belo evita falar sobre namorada após ela dar calcinha a peão
- Política Julia Zanatta critica Galinha Pintadinha por comunismo e trânsição de gênero
- Flipar Grandes bateristas da história: morte precoce de Taylor Hawkins chocou o meio musical