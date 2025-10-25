Lula diz que Trump ainda não fez exigências para redução do tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado (25/10), que o governo brasileiro ainda não recebeu exigências do presidente Donald Trump para reduzir ou retirar o tarifaço contra o Brasil.
"Não tem exigência dele (Trump) e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma solução. Pode ficar certo que vai ter uma solução", disse o presidente brasileiro, na Malásia.
Lula comentou a jornalistas sobre a declaração de Trump, que afirmou estar aberto a baixar as tarifas sobre a pauta exportadora brasileira, dentro de certas condições.
"Acredito que vamos nos reunir, sim", disse Trump, ainda no avião americano Air Force One, após a decolagem de Washington para Kuala Lumpur. "Sim, sob as circunstâncias certas, seguramente", completou ao responder se considerava rever o patamar do tarifaço.
O petista comentou a expectativa sobre reunião com Trump, prevista para ocorrer neste domingo, à tarde, no Centro de Convenções de Kuala Lumpur, um campo neutro, na Malásia. Lula chegou a dizer, na véspera, que um acordo poderia não ser atingido de imediato.
Os governos discutem ainda neste sábado o formato e se haverá uma sessão aberta à imprensa - uma das preocupações do entorno de Lula é a eventual exposição a constrangimentos, mas interlocutores dizem esperar um tratamento cordial, como nos contatos recentes.
"Espero que role. Vim aqui com disposição que a gente possa encontrar uma solução", afirmou Lula. "Tudo depende da conversa. Trabalho com otimismo que a gente possa encontrar uma solução."
Com informações da Agência Estado