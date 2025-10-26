Eduardo Bolsonaro ironiza encontro entre Lula e Trump: "Assunto incomoda"

Eduardo Bolsonaro: "Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?" - (crédito: Reprodução/Youtube)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais na manhã desta domingo (26/10) para ironizar o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump. Em uma série de publicações no X (antigo Twitter), o congressista levantou suspeitas sobre o conteúdo da conversa e associou o nome do pai, Jair Bolsonaro, ao diálogo.

“Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?”, escreveu Eduardo em um dos posts. O comentário foi acompanhado por uma crítica velada ao presidente, a quem chamou de “ex-presidiário”, em referência à condenação e prisão de Lula na Operação Lava-Jato, posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas? pic.twitter.com/rle550vJlH — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 26, 2025

Em outro tuíte, o deputado citou informações do Itamaraty sobre a pauta oficial da reunião e ironizou a ausência do nome do ex-presidente brasileiro. “Então, segundo o MRE: — Não falaram de Bolsonaro; — Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!); — Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro. Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... Venezuela ”, escreveu.

Então, segundo o MRE:



-Não falaram de Bolsonaro;

-Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!);

-Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro.



Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... VENEZUELA????‍?? https://t.co/Zg5ZdCZ21Y — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 26, 2025

Eduardo Bolsonaro também fez um paralelo entre Trump e seu pai, destacando o que chamou de “empatia” entre os dois líderes. “Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia: a capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá”, afirmou o parlamentar, usando o termo em inglês que se refere ao uso da Justiça como instrumento de perseguição política.

Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia:



a capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá.



Faça a leitura corporal???? https://t.co/loCl6Ciytm pic.twitter.com/aENUZBqdRb — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 26, 2025

O encontro entre Lula e Trump ocorreu na manhã deste domingo, na Malásia. Em pauta, o tarifaço dos norte-americanos contra os produtos exportados pelo Brasil.