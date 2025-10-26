Eduardo Bolsonaro ironiza encontro entre Lula e Trump: "Assunto incomoda"

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais na manhã desta domingo (26/10) para ironizar o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump. Em uma série de publicações no X (antigo Twitter), o congressista levantou suspeitas sobre o conteúdo da conversa e associou o nome do pai, Jair Bolsonaro, ao diálogo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?”, escreveu Eduardo em um dos posts. O comentário foi acompanhado por uma crítica velada ao presidente, a quem chamou de “ex-presidiário”, em referência à condenação e prisão de Lula na Operação Lava-Jato, posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas? pic.twitter.com/rle550vJlH— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 26, 2025
Em outro tuíte, o deputado citou informações do Itamaraty sobre a pauta oficial da reunião e ironizou a ausência do nome do ex-presidente brasileiro. “Então, segundo o MRE: — Não falaram de Bolsonaro; — Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!); — Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro. Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... Venezuela ”, escreveu.
Então, segundo o MRE:— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 26, 2025
-Não falaram de Bolsonaro;
-Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes (sem citar JB!);
-Trump curtiu Lula ter-se posto como mediador para o assunto: narcoditador Maduro.
Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... VENEZUELA?????? https://t.co/Zg5ZdCZ21Y
Eduardo Bolsonaro também fez um paralelo entre Trump e seu pai, destacando o que chamou de “empatia” entre os dois líderes. “Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia: a capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá”, afirmou o parlamentar, usando o termo em inglês que se refere ao uso da Justiça como instrumento de perseguição política.
Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia:— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 26, 2025
a capacidade de @realDonaldTrump se colocar no lugar de @jairbolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá.
Faça a leitura corporal???? https://t.co/loCl6Ciytm pic.twitter.com/aENUZBqdRb
O encontro entre Lula e Trump ocorreu na manhã deste domingo, na Malásia. Em pauta, o tarifaço dos norte-americanos contra os produtos exportados pelo Brasil.
Saiba Mais
- Política Jones Manoel sobre Nikolas: "Fala de tudo, menos dos problemas de Minas"
- Política Trump disse admirar carreira política de Lula, afirma Mauro Vieira
- Política Trump não mencionou Bolsonaro em reunião com Lula, diz governo brasileiro
- Política EUA e Brasil terão reunião técnica sobre tarifas neste domingo, diz Mauro Vieira
- Política Lula destaca diálogo "franco e construtivo" com Trump na Malásia
- Política Lula e Trump se reúnem na Malásia e discutem acordo sobre tarifas