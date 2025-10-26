Trump disse admirar carreira política de Lula, afirma Mauro Vieira

Reunião entre Trump e Lula começou aberta à imprensa, mas depois foi fechada; equipe brasileira classificou conversa como "produtiva" e "positiva" - (crédito: Ricardo Stuckert/Planalto)

A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump (Republicano) na madrugada deste domingo (26/10, no horário de Brasília) teve um clima de "descontraído" e "alegre", segundo o chanceler Mauro Vieira, que participou da conversa a portas fechadas. Segundo Vieira, Trump disse admirar a carreira política de Lula no Brasil.

"O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido duas vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e voltado, provado sua inocência e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistado seu terceiro mandato à frente da Presidência da República”, afirmou Vieira.

Segundo o ministro de Relações Exteriores, o presidente dos EUA também teria dito admirar o Brasil. Os mandatários combinaram visitas mútuas. Lula concordou em ir aos EUA e Trump, ao Brasil. Ainda não há data definida.

“O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil e do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos em pouco tempo, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil”, pontuou Mauro Vieira.

Lula disse que a conversa com Trump foi "ótima" e confirmou que as equipes de ambos os governos se reunirão o mais rápido possível para chegar a uma solução sobre as tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Segundo o chanceler Mauro Vieira, a expectativa é de que as primeiras reuniões entre as equipes de ambos os países seja realizada ainda neste domingo (26).

Negociação aberta

Mauro Vieira detalhou que Lula se mostrou aberto, durante a reunião, a falar de qualquer assunto com Trump. Classificou a conversa como "positiva" e "muito produtiva".

“Foram 45 minutos de conversa muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação”, disse o chanceler.

Mauro Vieira também disse que Lula reforçou o pedido para a revogação de sanções, via Lei Magnitsky, a autoridades brasileiras e se disse disposto a negociar. A imprensa assistiu à primeira parte da reunião. Depois, os presidentes tiveram uma conversa de 45 minutos com a participação apenas das equipes de ambos os mandatários.

Do lado norte-americano, o secretário de Estado Marco Rubio, designado para negociar com o Brasil, esteve presente, assim como o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.



“O saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve começar hoje ainda, porque é para tudo ser resolvido em pouco tempo e hoje mesmo deveremos ter uma reunião”, afirmou Mauro Vieira.