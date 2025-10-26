EUA e Brasil terão reunião técnica sobre tarifas neste domingo, diz Mauro Vieira

Vieira com Rubio: brasileiro ressaltou que os países têm desejo de avançar em negociações comerciais, que devem ocorrer nos próximos dias - (crédito: Embaixada do Brasil)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse, na manhã deste domingo (26), que equipes do Brasil e dos Estados Unidos vão se reunir ainda hoje para tentar avançar nas negociações sobre o tarifaço dos EUA a produtos brasileiros. A fala se deu logo depois de um encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Malásia.

“Foram 45 minutos de conversa muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação”, disse o chanceler.

Mauro Vieira também disse que Lula reforçou o pedido para a revogação de sanções, via Lei Magnitsky, a autoridades brasileiras e se disse disposto a negociar. A imprensa assistiu à primeira parte da reunião. Depois, os presidentes tiveram uma conversa de 45 minutos com a participação apenas das equipes de ambos os mandatários.

Do lado norte-americano, o secretário de Estado, Marco Rubio, designado para negociar com o Brasil, esteve presente, assim como o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

“O saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve começar hoje ainda, porque é para tudo ser resolvido em pouco tempo e hoje mesmo deveremos ter uma reunião”, afirmou Mauro Vieira.

Descontração

O chanceler brasileiro também descreveu o clima da reunião. Disse que a conversa entre Lula e Trump foi “descontraída” e “alegre”. Segundo Vieira, o presidente norte-americano disse admirar a carreira política do petista no Brasil.

“O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido duas vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e voltado, provado sua inocência e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistado seu terceiro mandato à frente da Presidência da República”, afirmou Vieira.

Segundo o ministro, os presidentes combinaram de fazer visitas recíprocas, ainda sem data definida. Lula concordou em ir aos Estados Unidos e Trump, ao Brasil.

“O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil e do povo brasileiro e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos em pouco tempo, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil”, pontuou Mauro Vieira.