Lula ganha feliz aniversário de jornalistas estrangeiros; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou feliz aniversário de jornalistas estrangeiros nesta segunda-feira (27/9). O líder brasileiro completa 80 anos e foi supreendido com a tradicional música Happy Birthday, cantada por integrantes da imprensa mundial na chegada de Lula à 20ª Cúpula da Ásia do Leste, em Kuala Lumpur, capital da Malásia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja; do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e de outros integrantes da comitiva brasileira. Ele acenou e sorriu aos jornalistas que cantaram parabéns para ele.

Lula também foi parabenizado pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. "Hoje o dia está sendo muito emocionante e especial. Completar 80 anos recebendo tantas demonstrações de carinho e tantas gentis mensagens é indescritível. Meu amigo, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ainda brincou dizendo que estou fazendo apenas 25. Nada mal para quem quer viver até os 120 anos, não é", disse o presidente brasileiro, nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Na chegada à Cúpula do Leste Asiático, ganhei um parabéns inesperado dos jornalistas estrangeiros ???



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/8R6Hk48hYt — Lula (@LulaOficial) October 27, 2025

Lula está em viagem pelo Sudeste Asiático desde quinta-feira (23/10). Ele realizou visita oficial à Indonésia, onde tratou principalmente da cooperação econômica entre o Brasil e o país asiático. Depois, embarcou para Kuala Lumpur, na Malásia, onde participou da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e do Fórum Bilateral Brasil-Malásia e cumpriu uma série de encontros bilaterais.

Lula também se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo (26/10). No encontro, os dois líderes debateram as tarifas impostas a produtos brasileiros, a situação da Venezuela e a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro deste ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular