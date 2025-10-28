Sobe para 60 o número de mortos em operação contra o Comando Vermelho

A megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (28/10) deixou ao menos 60 pessoas mortas, incluindo quatro policiais. As Polícias Civil e Militar entraram de madrugada nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, a bordo de 32 veículos blindados. Foram presas 81 pessoas e 42 fuzis foram apreendidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Diversos tiros foram ouvidos durante a operação e aterrorizaram a população da região. Os comércios permanecem fechados.
"Mais de 200 mil moradores seguem impactados por escolas fechadas, ônibus desviados e unidades de saúde com atendimentos suspensos", informou a Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).
Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas. Criminosos usaram drones para atacar policiais no Complexo da Penha.
Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.
Com informações da AFP*
Saiba Mais
- Brasil Operação das forças de segurança visa o Comando Vermelho em MG
- Brasil Professora flagrada em ato sexual com detento pede dispensa do cargo
- Brasil Megaoperação contra o Comando Vermelho tem confrontos e deixa mortos
- Brasil Falta de verba pode fazer PF interromper emissão de passaporte
- Brasil Gabriel Fuentes e Vittor Fernando são alvejados em tentativa de assalto
- Brasil Acordo inédito: o reconhecimento da dor das mães de Santos Dumont