Deputados batem boca sobre ação no Rio e crime organizado

Uma discussão entre a deputada Talíria Petrone (RJ), líder do PSol, e o presidente da sessão, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), marcou a audiência pública na Comissão de Segurança Pública desta terça-feira (28/10). A pauta do dia, marcado pela ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, estava o Projeto de Lei 2646/2025, que propõe o endurecimento das penas aplicadas a líderes e integrantes de facções criminosas.

Por volta das 16h, a líder do PSol solicitou o uso da palavra como tempo de liderança, mas o deputado não concedeu o espaço, afirmando que o período de falas já havia se encerrado. A negativa deu início a um bate-boca acalorado entre os parlamentares. “Você é um covarde!”, reagiu Talíria, em tom exaltado, ao deixar o plenário. A parlamentar não é membro da comissão.

No final da primeira etapa da audiência, o presidente da sessão explicou que não deu voz à Talíria por falta de tempo, evitando assim um confronto maior. “Nós já estávamos além do tempo previsto e, por questão regimental, preferi encerrar os trabalhos”, justificou.

Ontem (27), o deputado reuniu-se com jornalistas para falar sobre o PL. A audiência de hoje foi convocada a pedido do próprio Bilynskyj, que defende uma política de segurança mais rigorosa no combate ao crime organizado. Entre os tópicos do projeto de lei, tem um que obriga criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica a pagarem os custos de manutenção do equipamento. Neste caso, pagariam aqueles que com condição financeira, quem não, continuaria isento, como ocorre atualmente.

O parlamentar destacou ainda que o PL 2646/2025 pretende “modernizar a legislação penal, fortalecer a atuação das forças policiais e ampliar a capacidade do Estado em desarticular facções”.

Megaoperação

A megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho nesta terça-feira deixou ao menos 64 pessoas mortas, incluindo quatro policiais. As Polícias Civil e Militar entraram de madrugada nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, a bordo de 32 veículos blindados. Foram presas 81 pessoas e 42 fuzis foram apreendidos.