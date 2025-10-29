Lula faz reunião de emergência no Alvorada após megaoperação no RJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza na manhã desta quarta-feira (29/10) uma reunião de emergência com seus ministros para discutir a crise causada pela megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 64 mortes ontem (28).
O encontro foi convocado ontem, logo após o petista desembarcar em Brasília, à noite, e ser informado sobre a operação. Lula estava em viagem internacional ao Sudeste da Ásia, e passou o dia de ontem incomunicável, já que o avião utilizado não possui conexão com a internet.
Já chegaram ao Palácio da Alvorada o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Anielle Franco (Igualdade Racial), e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social).
Também participa o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Parte dos ministros convocados têm origem no Rio de Janeiro.
O governo federal foi surpreendido pela Operação Contenção, deflagrada ontem contra o Comando Vermelho na capital fluminense. Como reação, organizações criminosas realizaram ataques e bloquearam vias públicas por toda a cidade, gerando caos e pânico nos moradores.
Conflito com governo do RJ
À imprensa, o governador Cláudio Castro acusou o governo federal de ter negado pedidos para o fornecimento de blindados das Forças Armadas e ter deixado o estado “sozinho” no combate ao crime organizado. Porém, o governo Lula nega ter recebido pedidos de apoio para a operação.
Nos bastidores, Castro chegou a se retratar ainda ontem em ligação com a ministra Gleisi Hoffmann.
O presidente Lula decide agora quais serão as ações do governo federal para conter a crise. Uma das medidas ventiladas é acelerar a tramitação da PEC da Segurança Pública, que aumenta a competência das forças federais no combate ao crime organizado.