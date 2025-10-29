Derrite deixa cargo em SP para relatar projeto que classifica facções como terroristas

A licença de Derrite do cargo de secretário de Segurança deve durar cerca de uma semana, tempo suficiente para a apresentação do parecer sobre o texto - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL-SP), anunciou nesta quarta-feira (29/10) que vai se afastar temporariamente do governo paulista no início de novembro para reassumir o mandato de deputado federal e relatar o projeto de lei 1283, que equipara facções criminosas a organizações terroristas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A licença deve durar cerca de uma semana, tempo suficiente para a apresentação do parecer sobre o texto. O tema voltou à pauta após a megaoperação policial no Rio de Janeiro que resultou, ontem (28), em mais de 100 mortos no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A proposta, de autoria do deputado Danilo Forte (União-CE), foi protocolada em março e tramita nas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto prevê que grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e as milícias sejam enquadrados na Lei Antiterrorismo.



Leia também: Lula faz reunião de emergência no Alvorada após megaoperação no RJ

Segundo o secretário Derrite, em conversa com jornalistas na Câmara dos Deputados, o relatório deve incluir dispositivos que ampliam o conceito de terrorismo para práticas como o domínio territorial, além do uso de artefatos explosivos, como granadas. “Essas condutas serão tratadas como ações terroristas, com aumento exponencial das penas, que serão cumulativas”, afirmou.

A expectativa é que o parecer seja apresentado aos líderes partidário na próxima semana e levado à votação logo em seguida. O parlamentar destacou ainda que o projeto “não pode esperar” a chegada de uma proposta alternativa de enfrentamento às facções, que ainda não foi enviada pelo governo federal. “Se não dermos essa resposta, o crime organizado vai continuar avançando.”



Guilherme Derrite explicou que irá discutir o tema com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) antes de oficializar o afastamento, mas disse acreditar que terá o aval do chefe do Executivo paulista para se dedicar à relatoria do texto.