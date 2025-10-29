Entidades repudiam operação mais letal do Rio: "Matança do Estado brasileiro"

Moradores do Complexo da Penha levaram, na madrugada desta quarta (29/10), mais de 60 corpos para a praça São Lucas - (crédito: Tomaz Silva /Agência Brasil)

A Defensoria Pública da União (DPU) e outras 29 entidades de direitos humanos divulgaram uma carta de repúdio à megaoperação policial que deixou mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação, considerada a mais letal da história do estado, foi deflagrada na terça-feira (28/10) e, segundo a DPU, desrespeitou parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para operações em comunidades vulneráveis.

Em nota, a defensoria lembrou que o STF determina que ações de segurança pública nesses territórios devem ser “excepcionais, justificadas e planejadas para minimizar riscos à população civil”. O órgão alertou ainda que o descumprimento dessas diretrizes “representa grave violação a preceitos fundamentais e compromete a efetividade do Estado Democrático de Direito”.

As entidades afirmam que a operação, conduzida pelo governo estadual sob o comando do governador Cláudio Castro (PL), configura uma “matança produzida pelo Estado brasileiro”. “Ao longo dos quase 40 anos de vigência da Constituição, o que se viu nas favelas fluminenses foi a consolidação de uma política de segurança baseada na morte e no uso da força, travestida de ‘guerra às drogas’”, diz o texto.

Segundo a carta, tanto o Brasil quanto o estado do Rio já foram advertidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caráter racista e discriminatório dessa política. “A segurança pública deve garantir direitos, não violá-los. Moradores das favelas têm direito à vida, à integridade física e à paz e isso não é negociável”, reforça o documento.



O último balanço divulgado pelo governo do Rio contabilizava 64 mortes, incluindo quatro policiais. No entanto, com a descoberta de dezenas de corpos em uma área de mata na Serra da Misericórdia, o número de vítimas subiu para 132, segundo a Defensoria Pública do Estado. Até o momento, o governo não atualizou oficialmente os dados da operação.

Entre as instituições que assinam o repúdio estão organizações de renome nacional e internacional, como a Anistia Internacional Brasil, a Justiça Global e o Instituto dos Defensores de Direitos Humanos (DDH). O grupo cobra investigação independente e responsabilização das autoridades envolvidas.



Entidades que assinam a carta conjunta:

Anistia Internacional Brasil

Justiça Global

Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC)

Conectas Direitos Humanos

Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL)

Instituto Papo Reto do Complexo do Alemão

Redes da Maré

Instituto de Estudos da Religião (ISER)

Observatório de Favelas

Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (NAJUP) Luiza Mahin

Movimento Unidos dos Camelôs

Grupo Tortura Nunca Mais - RJ

Fórum Popular de Segurança Pública do Rio de Janeiro

Cidades - Núcleo de Pesquisa Urbana da UERJ

Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH)

Iniciativa Direito Memória e Justiça Racial

Frente Estadual pelo Desencarceramento (RJ)

Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC)

Associação Amparar

Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares (GAJOP)

Instituto Sou da Paz

Rede Justiça Criminal

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE RJ)

Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares (RENAP RJ)

Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência

Casa Fluminense

Plataforma Justa

Núcleo de Estudos e Pesquisa Guerreiro Ramos - Negra (UFF)

Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH RJ)