Entidades repudiam operação mais letal do Rio: "Matança do Estado brasileiro"

Defensoria Pública da União e 29 organizações afirmam que ação no Complexo da Penha ocorrida ontem (28/10) e que deixou mais de 100 mortos viola direitos humanos e afronta decisões do STF

Moradores do Complexo da Penha levaram, na madrugada desta quarta (29/10), mais de 60 corpos para a praça São Lucas - (crédito: Tomaz Silva /Agência Brasil)
A Defensoria Pública da União (DPU) e outras 29 entidades de direitos humanos divulgaram uma carta de repúdio à megaoperação policial que deixou mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação, considerada a mais letal da história do estado, foi deflagrada na terça-feira (28/10) e, segundo a DPU, desrespeitou parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para operações em comunidades vulneráveis.

Em nota, a defensoria lembrou que o STF determina que ações de segurança pública nesses territórios devem ser “excepcionais, justificadas e planejadas para minimizar riscos à população civil”. O órgão alertou ainda que o descumprimento dessas diretrizes “representa grave violação a preceitos fundamentais e compromete a efetividade do Estado Democrático de Direito”.

As entidades afirmam que a operação, conduzida pelo governo estadual sob o comando do governador Cláudio Castro (PL), configura uma “matança produzida pelo Estado brasileiro”. “Ao longo dos quase 40 anos de vigência da Constituição, o que se viu nas favelas fluminenses foi a consolidação de uma política de segurança baseada na morte e no uso da força, travestida de ‘guerra às drogas’”, diz o texto.

Segundo a carta, tanto o Brasil quanto o estado do Rio já foram advertidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o caráter racista e discriminatório dessa política. “A segurança pública deve garantir direitos, não violá-los. Moradores das favelas têm direito à vida, à integridade física e à paz e isso não é negociável”, reforça o documento.

O último balanço divulgado pelo governo do Rio contabilizava 64 mortes, incluindo quatro policiais. No entanto, com a descoberta de dezenas de corpos em uma área de mata na Serra da Misericórdia, o número de vítimas subiu para 132, segundo a Defensoria Pública do Estado. Até o momento, o governo não atualizou oficialmente os dados da operação.

Entre as instituições que assinam o repúdio estão organizações de renome nacional e internacional, como a Anistia Internacional Brasil, a Justiça Global e o Instituto dos Defensores de Direitos Humanos (DDH). O grupo cobra investigação independente e responsabilização das autoridades envolvidas.

Entidades que assinam a carta conjunta:

  • Anistia Internacional Brasil
  • Justiça Global
  • Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC)
  • Conectas Direitos Humanos
  • Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL)
  • Instituto Papo Reto do Complexo do Alemão
  • Redes da Maré
  • Instituto de Estudos da Religião (ISER)
  • Observatório de Favelas
  • Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (NAJUP) Luiza Mahin
  • Movimento Unidos dos Camelôs
  • Grupo Tortura Nunca Mais - RJ
  • Fórum Popular de Segurança Pública do Rio de Janeiro
  • Cidades - Núcleo de Pesquisa Urbana da UERJ
  • Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH)
  • Iniciativa Direito Memória e Justiça Racial
  • Frente Estadual pelo Desencarceramento (RJ)
  • Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC)
  • Associação Amparar
  • Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares (GAJOP)
  • Instituto Sou da Paz
  • Rede Justiça Criminal
  • Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE RJ)
  • Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares (RENAP RJ)
  • Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência
  • Casa Fluminense
  • Plataforma Justa
  • Núcleo de Estudos e Pesquisa Guerreiro Ramos - Negra (UFF)
  • Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu
  • Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH RJ)

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 29/10/2025 14:32 / atualizado em 29/10/2025 14:32
