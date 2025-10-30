InícioPolítica
OPERAÇÃO CONTENÇÃO

"Preto correndo em dia de operação é bandido", critica deputado

Otoni de Paula disse que quatro jovens, filhos de integrantes da Igreja Ministério Missão de Vida, estão entre os mortos

"Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos", disse Otoni de Paula - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) se manifestou, na quarta-feira (29/10), sobre a Operação Contenção, deflagrada pelo forças policiais do Rio de Janeiro na terça-feira (28/10) contra o Comando Vermelho. Durante discurso no plenário da Câmara, o congressista afirmou que quatro jovens, filhos de integrantes da Igreja Ministério Missão de Vida, estão entre os mortos. Pastor e fundador da igreja, Otoni disse que essas pessoas não tinham envolvimento com o crime organizado. 

"Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem vai saber se são bandidos ou não? Nunca [vão saber], ninguém vai atrás, porque preto correndo em dia de operação na favela é bandido", criticou o deputado federal.

A Operação Contenção prendeu 113 pessoas e deixou ao menos 121 mortos, entre eles quatro policiais — sendo considerada a operação mais letal da história. O Otoni afirmou que o Rio de Janeiro precisa de estratégia, inteligência e coragem pra enfrentar quem realmente "lucra com o caos".

"Mais de 100 pessoas morreram. E o Estado? Continua de braços cruzados, indiferente, tratando a tragédia como manchete. Mas o verdadeiro poder do crime não está na favela, está no dinheiro sujo, lavado em bancos, combustíveis, ouro e negócios milionários", acrescentou Otoni. 

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 30/10/2025 09:09
