Após mortes no Rio, governadores da direita se reúnem em apoio a Cláudio Castro

Governadores das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste se reuniram virtualmente nesta quarta-feira (29/10) para manifestar apoio político ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), um dia após a megaoperação policial nos Complexos do Alemão e da Penha — considerada a maior já realizada no estado. A ação já mobilizou mais de 2 mil agentes e deixou mais de 100 mortos, entre civis e policiais, segundo a Defensoria Pública do Rio.

Participaram do encontro nomes de peso da oposição ao governo federal, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União-GO), todos cotados como possíveis candidatos à Presidência da República em 2026. Também foram convidados Eduardo Leite (PSD-RS), Jorginho Mello (PL-SC), Ratinho Jr. (PSD-PR) e Mauro Mendes (União-MT).

Na reunião, o grupo discutiu formas de apoiar o governo do Rio tanto no campo político quanto operacional. Entre as medidas em análise estão o compartilhamento de informações de inteligência, o envio de equipamentos de segurança e o reforço em operações conjuntas de combate ao crime organizado.

Segundo Castro, foi uma reunião de "solidariedade" e apoio pela operação no Rio. "O assunto foi 100% Rio de Janeiro e lideranças criminosas deles que estão no estado do RJ. Eles acreditam que a solução do problema passa pelo Rio de Janeiro", declarou o governador a jornalistas após a reunião.