Motta defende voto distrital misto para barrar influência do crime organizado

"Corremos o risco de ter parlamentares sendo eleitos pelo crime organizado", alerta Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu, nesta sexta-feira (31/10), a adoção do voto distrital misto como alternativa para evitar a eleição de representantes ligados ao crime organizado. O parlamentar afirmou que pretende colocar o tema na pauta de debates da Casa, com foco nas eleições de 2030.

“Essa é uma pauta que eu irei colocar na ordem do dia a partir de agora. Esperei passar a data que marca o princípio da anualidade para a eleição de 2026 justamente para mostrar que não queremos mudar o sistema para a próxima disputa. Nenhum parlamentar gosta de alterar o modelo pelo qual foi eleito”, declarou Motta em entrevista à GloboNews.

Segundo ele, o debate sobre o novo sistema deve ocorrer com tempo e planejamento, de forma a consolidar uma proposta sólida para as eleições seguintes. “Eu penso que é plenamente possível, para 2030, estudarmos uma mudança no sistema eleitoral. Caso contrário, corremos o risco de ter parlamentares sendo eleitos pelo crime organizado”, alertou o presidente da Câmara.

O voto distrital misto, modelo citado por Motta, combina a votação por distritos geográficos em que cada região elege seus próprios representantes, com a escolha por listas partidárias. A proposta, segundo o deputado, busca aproximar eleitores e candidatos, além de reduzir a influência de grandes estruturas financeiras nas campanhas.

“Para evitar essa entrada mais forte do crime organizado na política, e consequentemente nos espaços de decisão do país, precisamos discutir essa mudança no sistema eleitoral”, afirmou. Motta disse ainda que há um movimento crescente dentro do Congresso e entre setores da sociedade civil em favor da proposta.

“Que a gente tenha condições de fazer a divisão de distritos, termos também o voto em lista e, com isso, preservar a política do financiamento proveniente de atividades ilícitas, como ocorre hoje com o crime organizado”, concluiu.