Lula visita aldeia Kumaruara no Pará e abre agenda da COP30

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante roda de conversa com moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou neste domingo (2/11) a Aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, no Pará. A visita integra a agenda de atividades preparatórias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que terá início nesta semana, com a Cúpula de Chefes de Estado marcada para os dias 6 e 7 de novembro, em Belém.

O presidente foi acompanhado pelas ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), além de representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Amazônia.

Em discurso, Marina Silva destacou a força simbólica da visita e a importância da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, que, segundo ela, “é um exemplo vivo de que é possível conciliar presença humana e preservação ambiental”. A ministra ressaltou que 88% da área da reserva permanecem conservados e que a unidade é “100% regularizada”, fruto de um trabalho conjunto entre indígenas e extrativistas. Marina também afirmou que, nas unidades de conservação, o desmatamento caiu 31% em relação ao ano passado e 71,4% em comparação com o governo anterior.

A ministra lembrou a trajetória de Chico Mendes e o histórico de resistência dos povos da floresta, relacionando-o às lutas dos Kumaruara. “Muitas vezes, tivemos que provar que existíamos. Mas o presidente está aqui para mostrar que o governo reconhece e respeita essa existência”, disse. Ela também prestou homenagem aos médicos Eugênio e Caetano Scannavino, fundadores do projeto Saúde e Alegria, criado há mais de 30 anos na região.

Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou o significado histórico do encontro e afirmou que as demandas apresentadas pelos caciques serão analisadas e encaminhadas pelo governo federal. “Essa visita vai ficar marcada na história desse território. O documento entregue por vocês será avaliado com toda a atenção. O que couber ao nosso ministério, vamos executar; o que for de outros, vamos articular para atender da melhor forma possível”, afirmou.

Ao encerrar a visita, Sônia agradeceu as lideranças e destacou a simbologia do gesto às vésperas da COP30. “Vocês abriram as portas da casa de vocês de forma carinhosa e sincera. Esse momento reafirma que o governo do presidente Lula está ao lado dos povos da floresta, dos povos indígenas e de todos que cuidam da Amazônia”, disse. A visita encerrou uma série de compromissos no interior do Pará e marcou o início da agenda oficial do governo brasileiro voltada para o evento climático internacional que colocará a Amazônia no centro das discussões globais.