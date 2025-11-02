Chuvas no DF têm queda de granizo, ventania e estragos; veja vídeos

Moradores do Distrito Federal registraram, na tarde deste domingo (2/11), tempestades, ventanias e até queda de granizo em alguns pontos do quadradinho. No Riacho Fundo 2, o influenciador digital Gabriel Mateus filmou, pela janela de sua casa, as pedras de gelo caindo em um jardim.

Também no Riacho Fundo 2, o temporal derrubou a estrutura de um circo montado na QS 14. Moradores registraram vídeos mostrando lonas rasgadas e parte da armação metálica retorcida após as rajadas de vento. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Já na Ponte Alta, no Gama, rajadas de vento causaram estragos em um posto de combustível na DF-001. Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver clientes e funcionários tentando se proteger da ventania, que chega a derrubar uma bomba de abastecimento.



Vale lembrar que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca o DF entre as unidades da federação em alerta amarelo para chuvas intensas, indicando perigo potencial. Os maiores índices de precipitação estão previstos para às 19h e às 20h de hoje. As temperaturas caíram e a sensação térmica deve bater os 19,9º C. A previsão é de chuvas intensas, com tempo nublado e trovoadas isoladas para os próximos dias. As temperaturas devem variar entre 19º C e 31º C, segundo o Inmet.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

