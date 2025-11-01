Lula chega a Belém para inaugurar obras e participar de eventos da COP30

Lula vai cumprir compromissos relacionados à preparação da cidade para sediar a COP30 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Belém, no Pará, neste sábado (1°/11) para cumprir compromissos relacionados à preparação da cidade para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30).

A partir das 10h, Lula acompanha a inauguração de obras de ampliação e modernização do Aeroporto de Belém (PA), que recebeu investimentos de R$ 450 milhões pela concessionária Norte da Amazônia Airports.

Em seguida, às 11h30, em agenda aberta à imprensa, Lula participa da entrega das obras de requalificação do Porto de Outeiro. O novo terminal é considerado um empreendimento estratégico para a logística da Região Norte e para o fortalecimento da matriz de exportação do Pará.

Lula deve permanecer em Belém até, pelo menos, a próxima sexta-feira (7/11). De acordo com informações preliminares, no domingo (2/11) e na segunda-feira (3/11), o presidente deve visitar comunidades quilombolas e indígenas em áreas de difícil acesso da região.

Na quinta (6/11) e na sexta-feira (7/11), o presidente participa da Cúpula dos Líderes, evento que antecede a COP30 e deve reunir representantes de diversos países para discutir a agenda ambiental e os preparativos da conferência. A COP30 começa, oficialmente, em 10 de novembro.

Com informações da Agência Brasil*

