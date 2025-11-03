InícioPolítica
CRIME

Diretor-geral da PF apoia PL antifacção: "Caminho necessário"

Enviado pelo governo ao Congresso na semana passada, o projeto de lei antifacção cria o termo facção criminosa na legislação brasileira e prevê endurecimento de pena o envolvidos neste crime

O diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)
O diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, mostrou-se favorável ao projeto Lei Antifacção, enviado ao Congresso na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em conversa com o Correio, o delegado afirmou que o PL reúne pontos "necessários" para o combate ao crime organizado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Um caminho necessário (a aprovação do PL)", afirmou Andrei, nesta segunda-feira (3/11). Ele, que participou de um jantar oferecido pelo Grupo Esfera ao ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também reafirmou o papel da Polícia Federal no ataque à "capitalização" do crime organizado.

PL Antifacção

Em resposta à megaoperação que deixou ao menos 121 mortos no Rio de Janeiro, o governo do presidente Lula enviou  o Projeto de Lei Antifacção, com medidas para combater o crime organizado. O projeto atualiza a Lei de Organizações Criminosas, com a criação do termo "facção criminosa", o que não existe na legislação brasileira.

Com a qualificação desse crime, homicídios cometidos em prol ou a serviços do crime organizado passam a ser classificados como hediondos, com penas de 12 a 30 anos. Isso significa que o condenado pela Lei Antifacção não terá direito a pagar fiança e não poderá receber indultos.

A proposta também prevê penas de oito a 15 anos de prisão se a atuação da organização visar o controle de territórios ou atividades econômicas, mediante o uso de violência, coação ou ameaça.

Também conforme o texto, juízes podem determinar que provedores de internet e telefonia e empresas de tecnologia viabilizem o acesso a dados de geolocalização do acusado de envolvimento em facção criminosa.

Outro ponto é o que prevê a possibilidade de infiltração de agentes policiais em empresas investigadas por suspeita de serem fachada de facções para lavagem de dinheiro. Há, ainda, a autorização para o governo federal criar o Banco Nacional de Facções Criminosas. Esse sistema ficará responsável por armazenar informações de faccionados condenados ou investigados.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 03/11/2025 22:13
SIGA
x