InícioPolítica
Planalto

Governo envia ao Congresso projeto de reajuste para policiais do DF

O texto altera a Lei Orçamentária Anual (LOA) para viabilizar o cumprimento dos acordos de reajuste firmados com as forças de segurança do Distrito Federal

Projeto enviado pelo Planalto realoca recursos da LOA para permitir pagamento dos reajustes às forças de segurança do DF - (crédito: Sergio Lima/AFP)
Projeto enviado pelo Planalto realoca recursos da LOA para permitir pagamento dos reajustes às forças de segurança do DF - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional um projeto que permite o reajuste salarial para forças de segurança do Distrito Federal e a ocupação de novos cargos. O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 30/25 foi encaminhado alo Legislativo na segunda-feira (3/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A medida redistribui recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 para cumprir os acordos de reajuste feitos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros do DF.

O projeto também faz ajustes nos cargos e despesas de outros órgãos, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Ministério Público. Segundo o governo federal, não há aumento das despesas previstas para 2025.

Acordos firmados pelo governo federal

Os acordos de reajuste foram firmados com as categorias pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Com os policiais civis, por exemplo, o aumento de 27,27% será pago em duas parcelas, uma de 12,81% em dezembro deste ano, e outra de 12,82% em janeiro de 2026.

Para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o reajuste acertado ficou entre 19,60% e 28,40%, pagos também em duas parcelas, em dezembro e janeiro.

O PLN que realoca recursos e permite o pagamento dos ajustes precisará do aval do Congresso, e será apreciado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), e depois pelo Plenário do Congresso Nacional.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 04/11/2025 12:26
SIGA
x