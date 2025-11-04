Governo envia ao Congresso projeto de reajuste para policiais do DF

Projeto enviado pelo Planalto realoca recursos da LOA para permitir pagamento dos reajustes às forças de segurança do DF - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional um projeto que permite o reajuste salarial para forças de segurança do Distrito Federal e a ocupação de novos cargos. O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 30/25 foi encaminhado alo Legislativo na segunda-feira (3/11).

A medida redistribui recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 para cumprir os acordos de reajuste feitos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros do DF.

O projeto também faz ajustes nos cargos e despesas de outros órgãos, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Ministério Público. Segundo o governo federal, não há aumento das despesas previstas para 2025.

Acordos firmados pelo governo federal

Os acordos de reajuste foram firmados com as categorias pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Com os policiais civis, por exemplo, o aumento de 27,27% será pago em duas parcelas, uma de 12,81% em dezembro deste ano, e outra de 12,82% em janeiro de 2026.

Para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o reajuste acertado ficou entre 19,60% e 28,40%, pagos também em duas parcelas, em dezembro e janeiro.

O PLN que realoca recursos e permite o pagamento dos ajustes precisará do aval do Congresso, e será apreciado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), e depois pelo Plenário do Congresso Nacional.