Grávida, Carol de Toni faz pausa e aguarda decisão do PL sobre o Senado

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) decidiu se afastar momentaneamente das disputas políticas e manter discrição sobre seu futuro partidário. Às vésperas de dar à luz sua segunda filha, Bárbara, a parlamentar optou por se recolher na reta final da gestação, enquanto permanece indefinida sua possível candidatura ao Senado.

O nome de Caroline ganhou destaque nas últimas semanas após o Partido Novo convidá-la para disputar uma das duas vagas ao Senado por Santa Catarina. A deputada, no entanto, é filiada ao PL, legenda que ainda não definiu se pretende lançá-la como candidata. A indefinição se intensificou com o avanço das articulações de Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que avalia transferir seu domicílio eleitoral para Santa Catarina com o objetivo de também concorrer ao Senado.

Segundo a assessoria, a prioridade da deputada neste momento é a maternidade. “Ela está na finaleira de ganhar a bebê. Está esperando a Bárbara e focada nisso. Pede compreensão da imprensa e das pessoas, porque é um momento de concentração”, informou a equipe ao Correio.

Diante do silêncio de Toni, coube a Carlos Bolsonaro se pronunciar. Em suas redes, o vereador confirmou o apoio de Jair Bolsonaro tanto à sua candidatura quanto à da deputada catarinense. “Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol De Toni e Carlos Bolsonaro”, escreveu. O filho do ex-presidente ainda afirmou agir “conforme sua consciência”, destacando o apoio do pai, “preso e impossibilitado de se comunicar”.

Antes de se afastar das articulações políticas, Caroline de Toni sinalizou ao PL que aguarda uma definição sobre seu futuro até março de 2026, quando se encerra a janela partidária. “Até março, espero resolver isso dentro do meu partido. Se não conseguir, vou buscar outro partido para concorrer”, declarou à rádio Princesa, de Xanxerê (SC).

O Correio entrou em contato com o PL e com o Novo para comentar o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço permanece aberto.

