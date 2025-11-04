InícioPolítica
COP30

FAB define áreas de exclusão aérea em Belém durante a COP30

Voos precisam de autorização especial da Aeronáutica para cruzar o espaço aéreo da capital paraense. Caças de combate terão autorização para abater "aeronaves hostis"

Serão ativadas três áreas de restrição aérea, em raios que terão como ponto de referência o hangar do Centro de Convenções da Amazônia - (crédito: FAB Divulgação)
Serão ativadas três áreas de restrição aérea, em raios que terão como ponto de referência o hangar do Centro de Convenções da Amazônia - (crédito: FAB Divulgação)

O espaço aéreo de Belém sofrerá severas restrições de voo durante a Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nos dias 6 e 7 de novembro. As medidas de defesa aeroespacial da capital paraense foram anunciadas nesta terça-feira (4/11), pelo comando da Força Aérea Brasileira (FAB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Serão ativadas três áreas de restrição aérea, em raios que terão como ponto de referência o hangar do Centro de Convenções da Amazônia, onde os chefes de Estado e de governo se reunirão, com diferentes graus de segurança.A área branca, chamada “reservada”, atingirá um raio de 148 km do hangar e exigirá autorização prévia de voos.

Para sobrevoar as áreas amarela (restrita), com raio de 111km; e vermelha (proibida), com raio de 8km, é preciso que o plano de voo seja submetido previamente a um processo de autorização pelo próprio Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) da Aeronáutica.

Haverá, ainda, uma área de “supressão” de voos, com raio de 2km a partir do Centro de Convenções. “Poderão adentrar, manter-se ou sair (dessa área) somente aeronaves cumprindo missões de apoio à vida humana mediante estrita autorização da Autoridade de Defesa Aeroespacial”, explicou a Força, em nota. A ativação das áreas se dará 1h antes do início dos eventos da cúpula, e permanecerá ativa até 1h após o encerramento das reuniões.

Um decreto do governo federal, publicado na semana passada, define os critérios para classificar aeronaves “suspeitas ou hostis” e autoriza, “em situações extremas, a adoção de medidas progressivas de averiguação, intervenção,persuasão e, em último caso, destruição da aeronave hostil, sob coordenação operacional do Comae”, informou a FAB.

Armamento

Uma das preocupações da FAB é impedir o sobrevoo de drones nas áreas de segurança em torno do hangar e, principalmente, nas proximidades do Aeroporto de Belém. Para identificar e neutralizar esse tipo de equipamento, os militares usarão antidrones, visto o “aumento exponencial” de drones operado remotamente nas proximidades do terminal.

Aviões de caça F-5, com mísseis Python 4, e A-29 Super Tucano sobrevoarão ininterruptamente a capital paraense durante as reuniões da cúpula. De acordo com o comandante do Comae, tenente-brigadeiro do ar Alcides Teixeira Barbacovi, o cargueiro KC-390 Millennium, fabricado pela Embraer, será usado para realizar reabastecimento em pleno voo das aeronaves de ataque. “Para nós, será um tanque de combustível no ar, fazendo com que o F-5 possa voar o tempo todo”, explicou o comandante.

Medidas semelhantes foram adotadas pelo governo brasileiro no ano passado, por ocasião da Cúpula do G20 (grupo de países mais ricos do planeta), e, em julho deste ano, durante a reunião de chefes de Estado do Brics (grupo de países emergentes liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 04/11/2025 17:49 / atualizado em 04/11/2025 17:57
SIGA
x