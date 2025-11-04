Damares teme prisão de Bolsonaro e diz que ele "não é preso comum"

A preocupação de Damares ocorre às vésperas da semana em que os ministros da Primeira Turma vão analisar os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro e de outros sete condenados - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira (4/11) estar preocupada com a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprir pena em regime fechado. Condenado a 27 anos e três meses por participação na trama golpista que tentou reverter o resultado das eleições de 2022, Bolsonaro aguarda julgamento dos recursos apresentados por sua defesa, que serão analisados na próxima semana pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Governo envia ao Congresso projeto de reajuste para policiais do DF

O julgamento deve definir se o ex-presidente seguirá em prisão domiciliar ou iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, no Complexo da Papuda, em Brasília.

Segundo ela, o ex-mandatário enfrenta problemas de saúde sérios e não teria condições físicas de permanecer encarcerado, já que precisa tomar muitos medicamentos diariamente. “Ele não é um preso comum. É um homem que tentaram matar. Já tentaram matar ele publicamente. Todo mundo sabe disso. Então a gente não está falando de um preso qualquer”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A parlamentar defendeu que Bolsonaro deve receber tratamento diferenciado, por ainda sofrer sequelas da facada que levou durante a campanha de 2018, além de estar em tratamento contra um câncer de pele. “O intestino dele é um intestino de mais de 70 anos, extremamente machucado. O presidente Bolsonaro não ficará bem enjaulado. Quando eu o visitei, eu vi uma caixa grande cheia de remédios, que ele precisa tomar diariamente”, acrescentou.

O Supremo vai avaliar se Bolsonaro cumprirá a pena em uma cela no Complexo da Papuda — que, segundo informações, já estaria pronta para recebê-lo — ou em uma sala especial na sede da Polícia Federal (PF), também em Brasília.

De acordo com a PF, já foi reservado um espaço no presídio destinado a detentos com prerrogativa de cargo, no mesmo bloco que abrigou deputados, doleiros e empresários em outras operações. A sala segue os parâmetros legais previstos para esse tipo de custódia, com estrutura semelhante à concedida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua prisão na Operação Lava Jato.