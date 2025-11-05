Izalci defende reajuste para forças de segurança: "É questão de equilíbrio e eficiência"

"É um passo necessário para valorizar quem protege a nossa população e assegurar a continuidade dos serviços essenciais", justifica o senador Izalci - (crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado)

“O Distrito Federal tem um papel estratégico para o país, e as forças de segurança precisam de condições adequadas para cumprir suas funções”. A fala é do senador Izalci Lucas (PL-DF), relator do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 30/2025, que trata do reajuste salarial da Polícia Civil e da Polícia Militar do Distrito Federal.



A proposta deve ser votada nesta quarta-feira (5/11) na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Caso seja aprovada, seguirá para leitura no Congresso Nacional, o que está previsto para ocorrer após a realização da COP30.

Izalci destaca que o texto não implica aumento de gastos públicos. Segundo ele, o projeto apenas realoca recursos do Fundo Constitucional do DF, mecanismo que financia áreas essenciais do governo local, como segurança, saúde e educação.

Segundo o senador, o objetivo do projeto é garantir equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho das forças de segurança. “Esse ajuste orçamentário não aumenta despesa, mas traz equilíbrio e eficiência à gestão pública. É um passo necessário para valorizar quem protege a nossa população e assegurar a continuidade dos serviços essenciais”, reforça.

A expectativa é que o parecer do relator receba apoio da base governista e da bancada do Distrito Federal, que vêm defendendo a necessidade de atualização dos salários das categorias.

