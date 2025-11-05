Congresso fará homenagem às viúvas de policiais mortos em megaoperação no Rio

Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025 - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Congresso Nacional realizará, na próxima quarta-feira (12/11), uma homenagem às viúvas dos policiais mortos na megaoperação realizada no Rio de Janeiro na semana passada. A ação, que mobilizou forças das polícias Civil e Militar, resultou na morte de dois policiais civis e dois militares.

O anúncio foi feito pelo presidente do Podemos, senador Ciro Nogueira (PI), que destacou a importância do gesto em reconhecimento ao serviço prestado pelas vítimas. “É uma forma de demonstrar o respeito e a gratidão do Congresso Nacional pelo exemplo que encarnaram, para que seus filhos e filhas jamais esqueçam que seus pais foram homens de bem e que só podem despertar orgulho”, afirmou o parlamentar.

Os quatro policiais mortos foram identificados como Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, comissário da 53ª DP (Mesquita); Rodrigo Velloso Cabral, 34, da 39ª DP (Pavuna); Cleiton Serafim Gonçalves, 42, 3º sargento do Bope; e Heber Carvalho da Fonseca, 39, também 3º sargento do Bope.

A megaoperação, realizada em 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. A ação deixou mais de 100 mortos, ao menos 12 feridos e mais de 100 presos, provocando intensos debates sobre a condução das operações policiais e o combate ao crime organizado no estado.