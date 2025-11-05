InícioPolítica
MEGAOPERAÇÃO

Congresso fará homenagem às viúvas de policiais mortos em megaoperação no Rio

Cerimônia será realizada na próxima quarta-feira (12/11) em memória dos dois policiais civis e dois militares mortos durante a ação considerada a mais letal da história do estado

Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025 - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)
Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025 - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Congresso Nacional realizará, na próxima quarta-feira (12/11), uma homenagem às viúvas dos policiais mortos na megaoperação realizada no Rio de Janeiro na semana passada. A ação, que mobilizou forças das polícias Civil e Militar, resultou na morte de dois policiais civis e dois militares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O anúncio foi feito pelo presidente do Podemos, senador Ciro Nogueira (PI), que destacou a importância do gesto em reconhecimento ao serviço prestado pelas vítimas. “É uma forma de demonstrar o respeito e a gratidão do Congresso Nacional pelo exemplo que encarnaram, para que seus filhos e filhas jamais esqueçam que seus pais foram homens de bem e que só podem despertar orgulho”, afirmou o parlamentar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os quatro policiais mortos foram identificados como Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, conhecido como Máskara, comissário da 53ª DP (Mesquita); Rodrigo Velloso Cabral, 34, da 39ª DP (Pavuna); Cleiton Serafim Gonçalves, 42, 3º sargento do Bope; e Heber Carvalho da Fonseca, 39, também 3º sargento do Bope.

A megaoperação, realizada em 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. A ação deixou mais de 100 mortos, ao menos 12 feridos e mais de 100 presos, provocando intensos debates sobre a condução das operações policiais e o combate ao crime organizado no estado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 05/11/2025 17:36 / atualizado em 05/11/2025 17:45
SIGA
x