Senadores comemoram aprovação da nova faixa de isenção do IR

Senadores comemoraram a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil mensais e reduz a alíquota máxima de 27,5% para 22,5% sobre rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. A proposta, aprovada nesta quarta-feira (05/11), segue para sanção presidencial.

O senador Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), que votou favorável, destacou a importância da aprovação como um gesto social. “Sou totalmente a favor de diminuir os impostos, principalmente daqueles que mais sentem o peso no bolso. O trabalhador já enfrenta dificuldades com o custo da energia, da alimentação e do transporte. Reduzir a carga tributária é um ato de justiça, é permitir que as famílias tenham mais renda para viver com dignidade e movimentar a economia local”, afirmou.

Para o parlamentar, a nova tabela do Imposto de Renda representa “uma vitória concreta” para milhões de brasileiros que lutam para equilibrar as contas diante do aumento do custo de vida. Ele defendeu que o país avance em uma reforma tributária mais ampla. “Precisamos continuar avançando em uma reforma que reduza o peso dos tributos sobre quem trabalha e produz”, completou.

O senador Beto Faro (PT-PA) também comemorou o resultado. Ele ressaltou que essa foi uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou realidade. “Essa é uma promessa de campanha cumprida do presidente Lula, um passo firme rumo à Justiça Tributária e Social. Agora, os mais pobres são incluídos no orçamento. É o Brasil seguindo adiante”, afirmou.

O parlamentar fez questão de lembrar que a proposta reduz a carga tributária sobre 25 milhões de brasileiros de menor renda. “Corrige uma distorção histórica ao estabelecer uma taxação mínima para os mais ricos”.

Para o petista, a votação reforça o papel do Senado como guardião do equilíbrio social. “Essa medida reflete o compromisso do Senado, para quem legislamos. Usamos nosso mandato para corrigir desigualdades sociais. A justiça tributária é uma vitória”, disse. Com a aprovação da nova tabela, a isenção valerá a partir de janeiro de 2026.