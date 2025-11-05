Chanceler brasileiro vai discutir tarifaço com Marco Rubio no G7

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou que vai ao Canadá, na próxima terça-feira (11/11), para realizar realizar reuniões bilaterais com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre o tarifaço de 50% a produtos brasileiros importados para os EUA.

"Em relação aos Estados Unidos, as negociações continuam, tem havido reuniões virtuais de equipes técnicas e continuará acontecendo. Eu estarei, na próxima semana, em uma reunião do G7 no Canadá, onde estará também o secretário de Estado, e eu continuarei mantendo os contatos que tenho tido regularmente com ele”, disse Vieira.

A reunião ocorre após uma sequência de negociações sobre o tarifaço sobre produtos brasileiros. Além das negociações virtuais, citadas pelo chanceler brasileiro, houve também o encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de outubro, na Malásia.

À época, os líderes chegaram no consenso de os dois países avançarem na manutenção das relações comerciais. Perguntado a respeito da negociação do tarifaço, Vieira comentou que Trump concordou em fazer uma rápida negociação. “Teremos negociações com vistas a suspensão das tarifas, já que são aplicadas a um país que os Estados Unidos têm superavit”, disse.