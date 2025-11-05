InícioPolítica
Lula celebra aprovação da nova faixa de isenção do IR: "Dia histórico"

O projeto de lei foi aprovado no Senado, na noite desta quarta-feira (5/11); governo quer sanção ainda esse mês, para vigorar em 2026

De acordo com o presidente, a previsão do projeto de que pessoas que ganham até R$ 7.350 mil tenham isenções ou descontos no imposto de Renda entregará justiça tributária à população - (crédito: Ricardo Stuckert / PR )

O presidente Luiz Inácio do Lula da Silva (PT) celebrou, na noite desta quarta-feira (5/11), a aprovação no Senado do projeto de lei que isenta do imposto de renda (IR) pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês.

A Casa aprovou em Plenário o projeto após o colegiado votar a matéria em urgência. Além da isenção a quem ganha até R$ 5 mil mensais, o projeto de lei garante descontos no IR às pessoas que recebem entre R$ 5 e R$ 7.350.

"Hoje é um dia histórico. Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil", escreveu Lula, em seu perfil oficial no X.

De acordo com o presidente, a previsão do projeto de que pessoas que ganham até R$ 7.350 mil tenham isenções ou descontos no imposto de Renda entregará justiça tributária à população.

"Uma vitória da democracia e da justiça social", definiu o presidente, que agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP), e o relator da proposta na Casa Renan Calheiros (MDB-AL), pela aprovação do projeto.

Com a aprovação do projeto de lei na Câmara e no Senado, o texto agora segue para a sanção presidencial. A expectativa é que não deve haja nenhuma revisão por parte de Lula. 

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 05/11/2025 20:44 / atualizado em 05/11/2025 22:15
