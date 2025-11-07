"Não precisamos desligar as máquinas de um dia para o outro", diz Lula

Em discurso, Lula criticou o uso de combustíveis fósseis no mundo, apesar de ter autorizado a exploração de petróleo na Margem Equatorial, na região amazônica, poucos dias antes da COP30 - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (7/11) que "não é preciso desligar as máquinas e os motores, nem fechar fábricas de um dia para o outro", em referência ao fim do uso de combustíveis fósseis. Ele defendeu, porém, que o mundo precisa de um "mapa do caminho" para reduzir a dependência do petróleo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O petista discursou durante sessão temática da Cúpula de Líderes da COP30 sobre a transição energética. O tema é sensível para o governo federal, que autorizou a exploração de petróleo na Margem Equatorial apesar do discurso ambiental, e recebe críticas de especialistas.

"Já sabemos que não é preciso desligar as máquinas e motores, nem fechar fábricas ao redor do mundo de um dia para o outro. A ciência e a tecnologia nos permite evoluir de forma segura para um modelo centrado nas energias limpas. Essa transformação já está em curso", discursou o chefe do Executivo

"O Brasil não tem medo de discutir a transição energética. Somos líderes nessa área há décadas. Ainda nos anos 70 fomos o primeiro país a investir em larga escala em alternativas renováveis. 90% da matriz elétrica nacional provém de fontes limpas", acrescentou.

Contradição

O governo federal autorizou a exploração de petróleo na Margem Equatorial a menos de um mês do início da COP30, o que foi criticado por ambientalistas. O próprio presidente Lula defendeu publicamente a ação, argumentando que os recursos advindos da exploração serão aplicados para a transição energética.

Com essa contradição, em seu discurso, o chefe do Executivo criticou o aumento do financiamento para o uso de combustíveis fósseis no mundo.

"Os incentivos financeiros, muitas vezes, vão no sentido contrário ao da sustentabilidade. No ano passado, os 65 maiores bancos do mundo se comprometeram a conceder US$ 869 bilhões para o setor de petróleo e gás", afirmou.

"Desde a adoção do Acordo de Paris, a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética global diminuiu apenas de 83% para 80%", acrescentou.