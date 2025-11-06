COP30: Lula lança fundo para preservação de florestas tropicais

Segundo Lula, o fundo trará retornos financeiros para os investidores. Meta brasileira é arrecadar US$ 25 bilhões de países soberanos - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente nesta quinta-feira (6/11) o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), durante almoço com chefes de Estado na Cúpula de Líderes da COP30, em Belém, capital do Pará.

A inciativa visa financiar medidas de preservação das florestas em países subdesenvolvidos, que deverão seguir metas de redução do desmatamento para acessar o recursos. O fundo é um dos principais anúncios que o Brasil fará durante a COP30.

"O fundo de florestas tropicais para sempre, TFFF (na sigla em inglês), que estamos lançando hoje, é uma iniciativa inédita. Pela primeira vez na história os países do Sul Global terão protagonismo em uma agenda de floresta", discursou o petista durante o evento.

"A meta é que cada país possa receber até US$ 4 por hectare preservado. Parece modesto, mas estamos falando de 1,1 bilhão de hectares de florestas tropicais distribuídos entre 73 países em desenvolvimento", acrescentou. A preservação da mata será monitorada via satélite.

Fundo trará retorno a investidores

O governo brasileiro pretende arrecadar US$ 25 bilhões em investimentos de países soberanos para o fundo, sendo US$ 10 bilhões somente neste ano. Outros US$ 100 bilhões virão de investidores particulares. Até o momento, o Brasil anunciou um aporte inicial da US$ 1 bilhão. Portugal anunciou hoje investimento equivalente a US$ 1,16 milhão.

Lula destacou, em seu discurso, que o TFFF foi criado para sair da lógica das doações para o financiamento climático, e que o fundo trará retorno a seus investidores.

"Os lucros gerados serão repartidos entre os países com florestas tropicais e os investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais, que poderão garantir programas soberanos de longo prazo. dos recursos poderão ser destinados aos povos indígenas e povos locais", explicou o presidente.