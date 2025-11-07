InícioPolítica
Boulos lança programa Governo na Rua em SP neste sábado

Portaria será assinada durante evento em Capão Redondo, bairro da Zona Sul da capital paulista. Programa visa ouvir as demandas de moradoras das periferias e outros grupos sociais

"Nosso primeiro evento oficial como ministro vai ser na periferia. Conversar com o povo olho no olho", disse Boulos nas redes sociais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, lança amanhã (8/11) o programa Governo na Rua, durante um evento em Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo. A iniciativa prevê uma série de reuniões entre o governo federal e comunidades periféricas.

"Nosso primeiro evento oficial como ministro vai ser na periferia. Conversar com o povo olho no olho. Esse é o governo do presidente Lula!", descreveu Boulos em suas redes sociais.

O nome do programa faz referência à missão dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao convidar Boulos para a pasta, substituindo o ex-ministro Márcio Macêdo, de justamente "colocar o governo na rua" e aproximar a gestão dos movimentos sociais.

O objetivo da ação é ouvir as demandas de grupos sociais como os catadores, trabalhadores de aplicativo e moradores das periferias, de olho também na mobilização social para as eleições de 2026.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 07/11/2025 15:38
