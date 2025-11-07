Boulos lança programa Governo na Rua em SP neste sábado

"Nosso primeiro evento oficial como ministro vai ser na periferia. Conversar com o povo olho no olho", disse Boulos nas redes sociais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, lança amanhã (8/11) o programa Governo na Rua, durante um evento em Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo. A iniciativa prevê uma série de reuniões entre o governo federal e comunidades periféricas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nosso primeiro evento oficial como ministro vai ser na periferia. Conversar com o povo olho no olho. Esse é o governo do presidente Lula!", descreveu Boulos em suas redes sociais.

Leia também: Boulos percorrerá o país para ouvir trabalhadores informais

O nome do programa faz referência à missão dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao convidar Boulos para a pasta, substituindo o ex-ministro Márcio Macêdo, de justamente "colocar o governo na rua" e aproximar a gestão dos movimentos sociais.

O objetivo da ação é ouvir as demandas de grupos sociais como os catadores, trabalhadores de aplicativo e moradores das periferias, de olho também na mobilização social para as eleições de 2026.