Boulos percorrerá o país para ouvir trabalhadores informais

Em uma estratégia para ampliar o diálogo com empreendedores informais, o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, planeja visitar todos os estados do país até o próximo ano.

Considerado um dos públicos-chave para a futura campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Boulos será responsável por ouvir demandas e articular políticas públicas voltadas a trabalhadores do comércio popular, além de profissionais e empresas de transporte e entrega por aplicativo.

A agenda será inaugurada na periferia de São Paulo, na próxima semana, em evento que deve contar com a presença do presidente Lula. Durante a cerimônia, Lula deve assinar a portaria que institui a política de visitas e escuta pelo país, a ser coordenada por Boulos.

Interlocutores da Secretaria-Geral da Presidência não informaram por que a cidade de São Paulo foi escolhida como ponto de partida da agenda. A capital paulista, berço político do ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), já teve Boulos como candidato à prefeitura em duas eleições.

Na última disputa, nas eleições do ano passado, Boulos foi derrotado pelo atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reeleito com 59,35% dos votos contra 40,65% obtidos pelo ministro.

Regularização do transporte por aplicativo

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República participou, na noite de segunda-feira (3/11), de um jantar oferecido pelo Grupo Esfera, em Brasília. Na ocasião, ele afirmou que a regulamentação da função de motoristas de transporte por aplicativo e entregadores estará entre as prioridades de sua pasta.

"Esse é um tema que exige muita urgência. As plataformas fazem intermediação tecnológica entre quem precisa de um serviço e quem vai fazer, e essa intermediação tem significado ganhos muito excessivos em relação aos trabalhadores", afirmou.