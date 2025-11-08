Tornado deixa cinco mortos e centenas de feridos no interior do Paraná

o governo do Estado informou que o tornado provocou destelhamentos, quedas de árvores, postes e estruturas, além de interrupções no fornecimento de energia e água. Diversas residências foram completamente destruídas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um tornado de grande intensidade devastou parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná, na noite de sexta-feira (7). De acordo com o último balanço da Defesa Civil estadual, o fenômeno deixou cinco mortos, 130 feridos, 28 desabrigados e mais de mil desalojados.

Em nota divulgada às 23h30 de sexta-feira, o governo do Estado informou que o tornado provocou destelhamentos, quedas de árvores, postes e estruturas, além de interrupções no fornecimento de energia e água. Diversas residências foram completamente destruídas.

Cerca de 30 bombeiros foram deslocados de cidades vizinhas para atuar no resgate, e outros 20 integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) — tropa de elite do Corpo de Bombeiros — seguiram para o local acompanhados de cães de busca. Ambulâncias de Cascavel e Guarapuava reforçam o atendimento aos feridos.

O governo estadual informou ainda que caminhões da Defesa Civil foram carregados com cestas básicas, kits de higiene e dormitório, cuja saída de Curitiba estava prevista ainda na madrugada deste sábado (8/11).

“O Paraná foi afetado por ventos muito fortes e um tornado de nível 3. Montamos uma força-tarefa para apoiar o resgate das vítimas e o atendimento de saúde. A partir deste sábado faremos o levantamento dos danos para ajudar na reconstrução da região”, declarou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Segundo o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar), o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu foi gerado dentro de uma supercélula e classificado, de forma preliminar, como F2 na escala Fujita, com ventos entre 180 km/h e 250 km/h.

Além de Rio Bonito do Iguaçu, o fenômeno provocou estragos em Candói, Laranjeiras do Sul e Guarapuava. As equipes de resgate continuam mobilizadas nas regiões afetadas.