Boulos cria programa Governo na Rua como ministro da Secretaria-Geral

Boulos assumiu o cargo com a missão de "colocar o governo na rua", como contou em seu discurso de posse ao lado do presidente Lula - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, publicou nesta segunda-feira (10/11) a portaria que cria o programa "Governo na Rua", que visa aproximar a gestão federal das periferias e outros grupos sociais, e avaliar a eficácia das políticas públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa foi lançada por Boulos no sábado (8), durante evento no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

"O programa 'Governo na Rua' tem como finalidade primordial promover a ampliação e o aprofundamento da participação social e da democracia, por meio da atuação direta nos territórios", diz a portaria.

Leia também: Boulos lança programa Governo na Rua em SP neste sábado

O texto define ainda que a medida "promoverá escuta ativa, diálogo social e divulgação direta das políticas públicas nos territórios, de modo a fortalecer a presença do governo federal junto à sociedade e ampliar o acesso das pessoas aos serviços e programas públicos".

Leia também: Boulos percorrerá o país para ouvir trabalhadores informais

Conversa olho no olho

Na prática, a Secretaria-Geral da Presidência vai promover eventos e reuniões com comunidades e movimentos sociais para ouvir demandas e avaliar a eficácia de políticas sociais já implementadas pelo Executivo, a exemplo do Pé-de-Meia e do programa Gás do Povo.

"Em nome do presidente Lula, estaremos em todos os estados pra ouvir e conversar olho no olho com cada um de vocês. Política de verdade se faz na rua com debate aberto e participação popular. Em breve, a Secretaria-Geral da Presidência chega aí", escreveu Boulos em suas redes sociais no domingo (9).

Está oficialmente lançado o nosso Governo na Rua! Em nome do presidente Lula, estaremos em todos os estados pra ouvir e conversar olho no olho com cada um de vocês. Política de verdade se faz na rua com debate aberto e participação popular. Em breve, a @sgpresidencia chega aí!… pic.twitter.com/UxbNs6fUBr November 9, 2025

Para a primeira fase do programa, a portaria cria um Grupo de Trabalho (GT) para estudar e propor formas de atuação.

Boulos assumiu a pasta com a missão de "colocar o governo na rua", segundo o próprio ministro, aproximando a gestão da população e de movimentos sociais à véspera da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.