"É hora de impor nova derrota aos negacionistas", diz Lula na COP30

"Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase cinco graus até o fim do século", destacou Lula na abertura da COP - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (10/11) que "é momento de impor uma nova derrota aos negacionistas" climáticos, em crítica a líderes globais que rejeitam a agenda ambiental. Lula discursou durante a abertura da COP30 em Belém, Pará.

Em sua fala, o líder petista também apontou tragédias recentes causadas pelas mudanças climáticas, como o tornado que deixou seis mortes no Paraná e o furacão Melissa, que deixou em torno de 60 mortos no Caribe no final de outubro.

"Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam ódio, espalham medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas", frisou o chefe do Executivo.

"Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase cinco graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a um grau e meio na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr", acrescentou.

A fala do presidente ocorre em referência à resistência de líderes internacionais, principalmente da extrema-direita, a adotar o combate às mudanças climáticas. Países como os Estados Unidos e a Argentina, por exemplo, nem chegaram a enviar delegações para a COP.

Ontem (9), inclusive, o presidente americano Donald Trump criticou o evento. "Eles destruíram a floresta tropical do Brasil para poder construir uma rodovia com quatro pistas para os ambientalistas passarem. Isso se tornou um grande escândalo", escreveu em suas redes, em referência à rodovia Avenida Liberdade, idealizada em 2012, antes da conferência.

'Tragédia do presente'

Lula alertou ainda, em seu discurso, para os efeitos que as mudanças climáticas têm no mundo, especialmente em países menos desenvolvidos e comunidades mais pobres.

"A mudança do clima não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruição", ressaltou.

"O aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis", acrescentou ainda.

O presidente discursou durante a cerimônia de abertura da COP30, chefiada pelo presidente da Conferência, o embaixador André Corrêa do Lago. O evento ocorre até o dia 21 de novembro, na capital paraense, e sedia as negociações climáticas entre delegações enviadas por países, sociedade civil e por organismos interacionais.

Acompanhe: