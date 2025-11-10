Golpe: núcleo 3 começa a ser julgado no STF nesta terça-feira

Núcleo tramava "contra a liberdade e mesmo a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes", diz a denúncia - (crédito: Gustavo Moreno / STF)

O núcleo 3 da trama golpista começa a ser julgado nesta terça-feira (11/11) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O grupo é formado por 10 réus que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), estariam envolvidos em planos de monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades — “Punhal Verde Amarelo”.

Segundo o relatório da PGR, o documento que comprovou o planejamento do núcleo foi identificado em um dispositivo eletrônico vinculado ao ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes — réu no núcleo 2. O plano contava com a participação dos chamados “kids pretos”, militares do Exército da ativa ou na reserva com experts em operações especiais.

“O texto do arquivo continha o título ‘Planejamento Punhal Verde Amarelo’ e tramava contra a liberdade e mesmo a vida do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e dos candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin Filho”, diz a denúncia.

Compõem o núcleo 3 os réus: general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira; tenente-coronel Hélio Ferreira Lima; tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira; tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo; agente da Polícia Federal, Wladimir Matos Soares; coronel Bernardo Romão Corrêa Netto; coronel Fabrício Moreira de Bastos; coronel Márcio Nunes de Resende Júnior; tenente-coronel Sérgio Cavaliere de Medeiros; e tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior.