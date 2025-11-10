Lula cita ausência de "homens que fazem guerra" na COP30

O petista também destacou, durante discurso na abertura da Conferência, em Belém, a dificuldade enfrentada para organizar o evento internacional na cidade, pela falta de infraestrutura - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a ausência dos "homens que fazem guerra" na COP30, e argumentou que é mais barato investir no combate às mudanças climáticas do que gastar com guerras e equipamentos militares. O petista também destacou, durante discurso na abertura da Conferência, em Belém, a dificuldade enfrentada para organizar o evento internacional na cidade, pela falta de infraestrutura.

"Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade. Essa lição, eu diria, de grandeza humana. Provando que se os homens que fazem guerra estivesse aqui nessa COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para a gente acabar o problema climático, do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra, como fizeram no ano passado", afirmou em seu discurso.

O presidente Lula participou da solenidade de abertura da COP30, chefiada pelo presidente da Conferência, o embaixador André Corrêa do Lago. O evento marca o início oficial das discussões, que vão até o dia 21 de novembro na capital paraense.

A Conferência do Clima ocorre sem a presença dos líderes dos três países que mais gastam com o setor militar. Os Estados Unidos lideram de longe, com US$ 997 bilhões. Em seguida vêm a China, com US$ 314 bilhões; e a Rússia, com US$ 149 bilhões. Nenhum dos presidentes participa da COP.

COP em Belém é "desafio"

Lula citou ainda, em sua fala, a importância de se realizar a Conferência do Clima na Amazônia, e admitiu as dificuldades de tornar Belém a sede do evento.

"Fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição no planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP em uma cidade acabada. Em uma cidade que não tivesse problema", declarou o presidente.

"Nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que, quando se tem disposição política, quando se tem vontade, e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios", acrescentou.

