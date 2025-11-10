Moraes se reúne com Gonet e Motta para discutir o crime organizado

A reunião entre Gonet e Moraes sobre segurança pública acontece após a megaoperação deflagrada pelas forças de segurança pública do Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos - (crédito: Antonio Augusto / STF)

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, se encontrará, nesta segunda-feira (10/11), com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na pauta, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635 — conhecida como ADPF das Favelas — e o Marco Legal do Crime Organizado.

O primeiro encontro será entre Moraes e Gonet, bem como procuradores-gerais de Justiça. Serão discutidos temas como a ADPF das Favelas e o combate ao crime organizado. A reunião acontece após a megaoperação deflagrada pelas forças de segurança pública do Rio de Janeiro nos Complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos.

Após essa primeira conversa, Hugo Motta se junta à discussão, para tratar sobre o Projeto de Lei (PL) 5582/2025 — chamado de Marco Legal do Crime Organizado. Proposto pelo governo, o texto endurece penas e intensifica o combate ao poder econômico de facções criminosas.

