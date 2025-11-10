Lula deve se reunir com Pacheco antes de indicar novo ministro do STF

Belo Horizonte (MG), 04/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Rodrigo Pacheco, durante cerimônia de anúncio do Programa "Gás do Povo". Foto: Ricardo Stuckert/PR - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta segunda-feira (10/11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) antes de oficializar o nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A vaga será aberta com a saída de Luís Roberto Barroso da Corte. Entre os cotados, o favorito continua sendo o atual advogado-geral da União, Jorge Messias.

De acordo com Wagner, o encontro entre Lula e Pacheco deve ocorrer após o retorno do presidente de Belém (PA), onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). “O presidente deve, na volta, talvez na quarta-feira, ter mais um diálogo com o senador Rodrigo Pacheco para anunciar [o nome ao STF]. Eu sinceramente creio que o nome está lançado. Não vejo reversão”, declarou o senador a jornalistas.

O líder petista também destacou que Lula pretende apoiar Pacheco em uma candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026. Segundo ele, o presidente considera que o parlamentar tem “musculatura política” para disputar o comando do segundo maior colégio eleitoral do país. “A conversa é muito mais por aí do que sobre o Supremo”, disse.

A expectativa era de que o anúncio do novo ministro ocorresse antes da viagem de Lula à COP30, mas a agenda presidencial e a crise de segurança no Rio de Janeiro adiaram a decisão. O chefe do Executivo deve definir o sucessor de Barroso ainda em novembro, após dialogar com aliados no Congresso.

A preferência de Lula por lançar Pacheco ao governo mineiro se deve à falta de um nome competitivo do PT no estado. Minas Gerais é considerado estratégico para a reeleição do presidente em 2026, e o apoio ao atual senador é visto como uma forma de fortalecer a base aliada e ampliar a influência do governo federal na região.



