Embaixada de Portugal recebe o espetáculo com a cantora Helena Sarmento

A Embaixada de Portugal é palco do show 'Tanto Mar' da cantora Helena Sarmento, nesta segunda (10/11).

Lucas Maia*

O Auditório Agostinho da Silva, na Embaixada de Portugal, em Brasília, é palco do show ‘Tanto Mar’, da cantora portuguesa Helena Sarmento, nesta segunda, às 19h. O evento é realizado pela Embaixada de Portugal, pelo Instituto Camões e pelo Centro Cultural Português. A entrada é gratuita.

O espetáculo traz uma proposta poética, na qual as palavras são uma forma de expressar o desejo para que a língua portuguesa atravesse os mares e seja difundida. A história se desenvolve na lírica de Camões e busca reflexões sobre amor, saudade e melancolia.

Helena Sarmento é natural de Lamego e radicada no Porto, desde 2004. Ela é cantora e, ao longo da carreira, conquistou espaço no cenário nacional e internacional. O fado, estilo musical português tradicional a acompanha desde jovem, pois seu pai, o escritor Joaquim Sarmento, a colocava para protagonizar as reuniões culturais organizadas por ele. A apresentação terá a participação de Daniel Andrade, no argumento, Vinícius de Lucena, no bandolim, e Samuel Alves, no violão.

Serviço

Espetáculo ‘Tanto Mar’ com a cantora Helena Sarmento

Nesta segunda (10/11), às 19h, no Auditório Agostinho da Silva, na Embaixada de Portugal, em Brasília (Avenida das Nações, Lote 2). A entrada é gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco