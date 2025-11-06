Onyx diz que descontos em benefícios do INSS eram recorrentes, mas "sem relevância"

Segundo Onyx, durante a gestão Bolsonaro, "os números mostram com clareza que não havia relevância o discurso de descontos associativos" - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

O ex-ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni afirmou, nesta quinta-feira (6/11), que os problemas com descontos associativos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) eram “recorrentes”, mas não representavam grande relevância durante sua passagem pela pasta. A declaração foi dada em depoimento à CPMI do INSS, que investiga fraudes e irregularidades em consignados e associações vinculadas a aposentados e pensionistas.

“O problema com descontos associativos era recorrente. Existem denúncias desde 2010, registradas pela imprensa, sobre falhas em acordos ou procedimentos em diferentes governos”, afirmou Onyx. Segundo ele, as queixas sobre o tema não ganharam destaque durante sua gestão, que, conforme destacou, concentrou esforços em outros dois pontos principais: a fila de processos do INSS e o crédito consignado.

Lorenzoni chefiou o Ministério do Trabalho e Previdência entre 2021 e 2022, no governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele afirmou que, naquele período, as irregularidades envolvendo descontos em folha de pagamento eram tratadas dentro de uma “normalidade administrativa” e não configuravam foco de atenção prioritária.

“No nosso tempo, os números mostram com clareza que não havia relevância o discurso de descontos associativos”, declarou. “Nós considerávamos essa questão dentro da sua normalidade.” O ex-ministro afirmou ainda que os dados da pasta indicam redução no número de aposentados com descontos associativos entre janeiro de 2019 e 2022.

