BRASÍLIA SUMMIT

Mulheres líderes são mais próximas das equipes, afirma executiva do Sebrae

No Brasília Summit, a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, e a médica Fernanda catena destacaram as cobranças que são feitas às mulheres em posição de chefia e recomendaram zelo com as emoções e o equilíbrio físico e mental

Superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, fala no Brasília Summit:
Superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, fala no Brasília Summit: "A emoção feminina é a força que humaniza decisões, não é fragilidade" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Na sequência do debate sobre "O impacto e diferenciais da gestão feminina em governos e no setor privado", tema do primeiro painel do 4º Brasília Summit, as emoções foram destaque nas falas da superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, e da médica especialista em longevidade do Hospital Vila Nova Star Fernanda Catena. “Por muito tempo, a emoção feminina foi confundida com fragilidade, mas ela é, na verdade, a força que humaniza decisões, impulsiona a coragem e transforma a liderança”, disse Rose Rainha.

A representante do Sebrae mostrou que apenas 6% dos CEOs do planeta são mulheres, percentual que se repete nas empresas brasileiras. E que apenas 38% dos cargos de comando estão em mãos femininas. Para ela, é uma distorção porque as mulheres têm capacidade de construir uma liderança criativa, com algumas características que são próprias do gênero feminino.

 “Pesquisas mostram que a mulher, na liderança, tem mais facilidade de estar mais próxima dos seus liderados, o que tem causado mudanças sociais profundas em muitas empresas. No setor público, as mulheres lideram com sensibilidade social e foco nos resultados, promovendo educação, inclusão e bem-estar coletivo com transparência e empatia”, disse a executiva.

Ela destacou a importância da presença das mulheres nos cargos de chefia das empresas do setor privado. Para Rainha, a mulher leva ao ambiente de trabalho “esse cuidado que ela teve, historicamente, com a família, com os filhos; ela leva isso para o seu ambiente de liderança.”

“No setor privado,empresas com liderança feminina são mais inovadoras e produtivas, criam ambientes colaborativos e fortalecem equipes com confiança e propósito”, concluiu a superintendente do Sebrae-DF.

“Braim fog”

A médica especializada em longevidade do Vila Nova Star Fernanda Catena reforçou a importância de a mulher cuidar do seu equilíbrio físico e psicológico no processo de construção de sua carreira. Ela lembra que, para atingir os postos mais altos da organização para a qual trabalha, a mulher acaba deixando o autocuidado em segundo plano. Mas esse equilíbrio é fundamental para evitar o que os estudiosos chamam de “braim fog”, ou névoa mental, que costuma afetar mulheres a partir dos 40, 50 anos de idade — período em que o organismo feminino passa por mudanças por causa da menopausa.

 “Exatamente nessa fase, no auge da carreira, aparece um sintoma que acomete 70% das mulheres a partir dos 40 anos e que pode atrapalhar muito a nossa trajetória profissional. Estou falando do braim fog (sensação de confusão, dificuldade de memória, raciocínio lento), essa névoa mental. O cérebro não lida bem com falta de energia”, disse ela.

A médica foi taxativa ao afirmar que essas mudanças no metabolismo atingirão todas as mulheres, em algum grau, em algum momento da vida. Por isso, ela crê na necessidade de “educar a sociedade” para essas mudanças metabólicas que são características do corpo e da mente das mulheres.

“Os sintomas da menopausa são frustros (incompletos, não identificados plenamente) e, muitas vezes, a gente os justifica por outros motivos, como os filhos pequenos, a carga de trabalho alta”, alerta a especialista. Por isso, ela defende que os médicos também tenham informação sobre esses processos que envolvem o envelhecimento da mulher.

Além do acompanhamento médico constante, ela fez questão de destacar a importância dos exercícios físicos na vida das mulheres. Sem essa atividade regular, segundo ela, o corpo deixa de produzir substâncias que são essenciais para a performance física e intelectual, justamente na fase da vida em que a mulher mais precisa. “Assim, aquelas áreas que estavam acometidas pela falta de estrógeno (hormônio que regula o sistema reprodutor feminino) começam a funcionar melhor. Também melhora nosso padrão de sono, que, em 80% das mulheres acima de 50 anos, sofre alterações”, explica ela.

“Todo mundo sabe que o exercício físico é importante, mas é exatamente para chegar nesses lugares mais altos (da carreira) que a gente abdica deles, deixa de ser nossa prioridade. Nosso autocuidado fica deixado de lado, a gente perde esse grande poder do cérebro feminino se deixa de estimulá-lo com atividade física”, lamentou a médica.  Mas ela concluiu sua participação no debate com uma mensagem de otimismo: “Se mantivermos nossa saúde mental, com certeza, vamos chegar, cada vez mais, ao topo”.

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 11/11/2025 18:06
