VÍDEO: Celina Leão defende união entre governos em debate sobre segurança

Celina usou um tom firme ao defender que o tema da segurança pública ultrapassa fronteiras partidárias e precisa envolver toda a sociedade - (crédito: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

“A segurança pública é um tema de toda a sociedade, principalmente das mulheres”. A fala é da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), em entrevista coletiva após participar do evento 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense nesta terça-feira (11/11) . Ela reforçou na ocasião o debate sobre a tramitação da PEC 18/2025, que trata da integração entre os órgãos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e busca ampliar a cooperação entre União, estados e municípios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Celina usou um tom firme ao defender que o tema ultrapassa fronteiras partidárias e precisa envolver toda a sociedade. “São mães, filhas, trabalhadoras que dependem da segurança pública para transitar. [...] Esse debate é emergencial”, disse.

Assista à coletiva:

A vice-governadora também mencionou a recente escalada de violência no Rio de Janeiro como um alerta nacional. “O que aconteceu no Rio foi a demonstração de um caos que já vivia o estado. Se não forem tomadas providências, isso se torna um problema de soberania nacional”, afirmou ela ao citar a recente megaoperação que deixou 121 mortos.

O relator da PEC, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, tem defendido o fortalecimento da cooperação entre forças policiais e maior integração de informações entre as esferas de governo. O parecer apresentado por ele, porém, vem gerando divergências, especialmente em torno do papel da Polícia Federal nas operações estaduais.

Cooperação

Celina Leão manifestou posição clara sobre o assunto. “Não podemos politizar um tema tão sério. A Polícia Federal tem suas prerrogativas e elas devem ser respeitadas. O que precisamos é de cooperação entre os governos federal e estaduais”, afirmou. Para ela, a população “está mais preocupada com o resultado do que com quem vai agir — se o governo federal ou estadual”.

A vice-governadora também reforçou a necessidade de ampliar a participação feminina no debate sobre segurança. “Talvez tenhamos poucas governadoras hoje, mas o tema mobiliza muitas mulheres. Elas precisam ser protagonistas nas decisões que envolvem segurança pública”, destacou.

Leia também: Mendonça Filho critica burocracia e cobra endurecimento contra facções



Governadores e parlamentares articulam pautas conjuntas



A discussão sobre segurança pública continuará nesta quarta-feira (12), quando governadores participarão de um almoço na sede da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM), às 12h, em Brasília. Confirmaram presença Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC) e a própria Celina Leão (DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O encontro tem como objetivo discutir prioridades legislativas ligadas à segurança pública e deve reunir também parlamentares engajados na pauta. A reunião ocorre após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar a tramitação do chamado “PL Antifacção”, que também será relatado por Guilherme Derrite. O relatório foi protocolado na última sexta-feira (7), logo após a designação do relator.

Também foram convidados para o evento de amanhã os governadores Cláudio Castro (RJ), Eduardo Leite (RS) e Ibaneis Rocha (DF), que ainda podem confirmar presença. O encontro é visto como uma tentativa de articular posições conjuntas e fortalecer a atuação política dos governadores em torno do combate ao crime organizado e da agenda legislativa de segurança pública.

A expectativa é que, após o almoço, as lideranças estaduais encaminhem sugestões ao Congresso para subsidiar a tramitação da PEC 18/2025 e do PL Antifacção.