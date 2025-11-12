Senado sabatina Paulo Gonet para novo mandato na PGR

Indicado para ser reconduzido ao cargo de procurador-geral da República, Paulo Gonet, chega ao Senado Federal - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado iniciou, na manhã desta quarta-feira (12/11), a sabatina do procurador-geral da República, Paulo Gonet, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais dois anos à frente da PGR. O colegiado deve avaliar a recondução do chefe do Ministério Público Federal, que ocupa o cargo desde dezembro de 2023.

Durante a sessão, Gonet deve ser questionado sobre as denúncias apresentadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), além da atuação da Procuradoria-Geral na responsabilização dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O clima é de expectativa entre os senadores, que acompanham o julgamento de militares acusados de participação nas tentativas golpistas.

O relator da indicação, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou parecer favorável à recondução e destacou a postura “técnica e independente” de Gonet à frente do órgão. A sessão é conduzida pelo presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), e pode se estender ao longo do dia.



Após a sabatina, o relatório será votado no colegiado. Se aprovado, o nome de Paulo Gonet segue ainda hoje para o plenário do Senado, onde precisará da maioria absoluta dos votos para permanecer no cargo até 2027.