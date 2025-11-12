InícioPolítica
IMPOSTO DE RENDA

Gleisi diz que ainda não há data para sanção da isenção do IR

Segundo ministra, sanção do projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais será feita na presença de parlamentares que, na avaliação do governo, "ajudaram" no trâmite de aprovação

"Essa semana a gente está com o parlamento esvaziado", justificou a ministra, em conversa com jornalistas, no Planalto. PL só depende da sanção do líder petista para entrar em vigor - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, afirmou, nesta quarta-feira (12/11), não haver data para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione o projeto de lei (PL) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais e reduz alíquotas para salários de R$ 5.000,01 a R$ 7.350.

“Essa semana a gente está com o parlamento esvaziado. Na semana que vem, também deve estar (esvaziado) por conta do feriado (da Consciência Negra, em 20 de novembro)”, disse a ministra, em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Aprovado no Congresso Nacional na semana passada, o PL do Imposto de Renda foi de autoria do Planalto. Segundo Gleisi, o texto será sancionado com a presença de parlamentares que, na avaliação do governo, “ajudaram” no trâmite de aprovação. 

“A gente acha importante que a sanção seja feita com a participação dos parlamentares que nos ajudaram", frisou a ministra sobre movimentações do Planalto para sancionar o texto. 

Sanção 

A contrapartida para a isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil mensais e reduz alíquotas para salários de R$ 5.000,01 a R$ 7.350 será por meio da tributação será uma tributação mínima de 10% sobre rendas acima de R$ 600 mil anuais que não estejam sob o regime CLT.

Isso, nos cálculos do governo, alcançará o grupo dos chamados "super-ricos". Uma das principais promessas de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, na eleições de 2022, o PL da Isenção do IR às pessoas que recebem até R$ 5 mil só depende da sanção do líder petista para que entre em vigor.

Se sancionado integralmente, a previsão é que o texto vigore a partir do dia 1º de janeiro de 2026.

A medida foi elaborada pelo Ministério da Fazenda e tramitou por nove meses no Congresso. De acordo com a Fazenda, cerca de 25 milhões de pessoas serão beneficiadas pela ampliação da faixa de isenção.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 12/11/2025 16:35 / atualizado em 12/11/2025 16:36
