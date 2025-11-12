Derrite e Castro dizem não saber se PL Antifacção será votado nesta quarta

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o relator do Projeto de Lei Antifacção, na Câmara dos Deputados, deputado Guilherme Derrite (Progressistas-SP), afirmaram nesta quarta-feira (12/11) que não sabem se o texto será votado hoje na Câmara, mesmo constando na agenda do Plenário. A votação deveria ter sido feita ontem, mas foi adiada por divergências entre governo e oposição quanto a mudanças realizadas por Derrite no texto, enviado originalmente pelo Executivo.
Derrite, que está licenciado da Secretaria de Segurança de São Paulo especialmente para relatar o projeto, comentou ter conversado mais cedo com o líder do governo na Câmara. “Não sei se vota hoje, falei com o Zé Guimarães (PT-CE) e ele me mandou sugestões”, disse a caminho de uma reunião com a oposição.
Cláudio Castro, por sua vez, despistou enquanto se dirigia à reunião de governadores de direita com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que acontece hoje à tarde. O tópico do comitê engloba justamente o projeto de Guilherme Derrite.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu há pouco mais tempo para que o PL seja colocado em votação na Câmara.
De acordo com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais do Planalto, uma prorrogação do tempo daria ao governo oportunidade para conversar com o relator sobre pontos considerados “inegociáveis”.
